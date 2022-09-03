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Кадыров сделал заявление о заслуженном «бессрочном и длинном отпуске»

Глава Чечни Кадыров заявил, что засиделся и заслужил «бессрочный и длинный отпуск»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «сегодня узнал» о том, что является главным «долгожителем» среди российских губернаторов. Об этом в субботу, 3 сентября, он написал в своем Telegram-канале.

«Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск», — отметил он.

Вместе с этим он выразил надежду, что его поддержат и поймут.

Ранее 3 сентября Кадыров заявил, что Чечне завершилось формирование 78-го мотострелкового полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова, который вошел в состав 42-й мотострелковой дивизии.

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Зураб Дарахвелидзе
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