Кадыров сделал заявление о заслуженном «бессрочном и длинном отпуске»

Глава Чечни Кадыров заявил, что засиделся и заслужил «бессрочный и длинный отпуск»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «сегодня узнал» о том, что является главным «долгожителем» среди российских губернаторов. Об этом в субботу, 3 сентября, он написал в своем Telegram-канале.

«Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск», — отметил он.

Вместе с этим он выразил надежду, что его поддержат и поймут.

Ранее 3 сентября Кадыров заявил, что Чечне завершилось формирование 78-го мотострелкового полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова, который вошел в состав 42-й мотострелковой дивизии.