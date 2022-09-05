В Кремле прокомментировали слова Кадырова о бессрочном отпуске

Пресс-секретарь Песков: нет информации о ситуации с Кадыровым после его слов об отпуске

Начало событий в новости Кадыров сделал заявление о заслуженном «бессрочном и длинном отпуске»

В Кремле не знают, какое развитие имеет ситуация с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявлял о том, что заслужил бессрочный отпуск. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, Кремль исходит из того, что глава региона продолжает исполнять свои обязанности и все еще руководит Чечней.

«Мы видели эти сообщения, но, скажем так, пока, если я правильно понимаю, эти сообщения никак не материализовались», — прокомментировал пост Кадырова в блоге Дмитрий Песков.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что узнал о том, что является главным «долгожителем» среди российских губернаторов. «Я и сам заметил, что засиделся», — признал он.

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков в беседе с «Лентой.ру» предположил, что Кадыров вскоре может занять новую должность. Он отметил, что политическая деятельность главы Чечни Рамзана Кадырова давно переросла статус простого губернатора.