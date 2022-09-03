Бывшая советница Рейгана рассказала о подарке Горбачева для американцев

Экс-советница Рейгана Масси рассказала, что Горбачев открыл для американцев русских

Экс-советница 40-го президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси рассказала о подарке, который единственный президент СССР Михаил Горбачев сделал американцам. По ее словам, он открыл для них русский народ и попытался сблизить две страны в период сложных отношений. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он был очень веселым. Мы всегда разговаривали по-русски. Я слушала, как он разговаривал по-русски. Иногда, когда он чувствовал себя лучше, он бывал очень веселым», — поделилась она воспоминаниями и отметила, что считала Горбачева другом и испытывала к нему симпатию и уважение.

«И я знаю, что он оказал США большую услугу. Он подарил нам русских. Ни одному из россиян, которых я знала прежде, не позволялось выехать в США, они вообще не могли выезжать», — добавила Масси, подчеркнув, что политик имел прогрессивные взгляды и внес большой вклад в расширение гражданских прав и свобод в Советском Союзе.

Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. По данным СМИ, перед смертью он прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа. В окружении советского политика отвергли коронавирус как причину смерти.

