Губернатор извинился за выданные детям в детсаду грамоты с гербом Украины

Губернатор Осипов извинился за выданные детям в детсаду Читы грамоты с гербом Украины

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов принес извинения за выданные детям в детсаду Читы грамоты с гербом Украины. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Я приношу извинения родителям, всем людям, чьи чувства задеты. Я вас понимаю. Моей внучке сейчас два года. Я представляю, что было бы в нашей семье, если бы через пару лет ей в детском саду вручили такую грамоту», — написал Осипов.

Он рассказал, что власти провели проверку и выяснили, что это были ошибки воспитателей.

Детям выдали грамоты с украинской символикой в конце августа. Тогда в детском саду был конкурс «Мистер и мисс лето — 2022». После того как родители обратились в детский сад с недовольствами, сотрудники образовательного учреждения попросили всех срочно сдать выданные детям грамоты обратно.

После проверки руководителя детского сада города и воспитателя уволили. Причиной произошедшего в Минобрнауки Забайкалья назвали халатность и безответственное отношение педагога и руководителя.