Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Губернатор извинился за выданные детям в детсаду грамоты с гербом Украины

Губернатор Осипов извинился за выданные детям в детсаду Читы грамоты с гербом Украины

Фото: РИА Новости

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов принес извинения за выданные детям в детсаду Читы грамоты с гербом Украины. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Я приношу извинения родителям, всем людям, чьи чувства задеты. Я вас понимаю. Моей внучке сейчас два года. Я представляю, что было бы в нашей семье, если бы через пару лет ей в детском саду вручили такую грамоту», — написал Осипов.

Он рассказал, что власти провели проверку и выяснили, что это были ошибки воспитателей.

Детям выдали грамоты с украинской символикой в конце августа. Тогда в детском саду был конкурс «Мистер и мисс лето — 2022». После того как родители обратились в детский сад с недовольствами, сотрудники образовательного учреждения попросили всех срочно сдать выданные детям грамоты обратно.

После проверки руководителя детского сада города и воспитателя уволили. Причиной произошедшего в Минобрнауки Забайкалья назвали халатность и безответственное отношение педагога и руководителя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Медведев назвал лучшую гарантию сохранения великой России
Эрдоган и Путин проведут встречу на саммите ШОС
Названа причина смены ведущего проекта «Голос»
Армия США перебросила военное вооружение в Европу и Южную Корею
Макаревич прокомментировал свое включение в список иностранных агентов
В Запорожье назвали сроки пребывания миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Тренер сборной России отреагировал на срыв перехода Захаряна в «Челси»
Лондон начал расследование продажи фирмы Абрамовича
Мужчина устроил стрельбу на парковке ТЦ из-за конфликта с водителем
Губернатор извинился за выданные детям в детсаду грамоты с гербом Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.