Глава Евросовета прокомментировал остановку «Северного потока»

Глава Евросовета Мишель: решение об остановке «Северного потока» не стало неожиданностью

Решение об остановке «Северного потока» не стало неожиданностью и не изменит решимость Евросоюза (ЕС) идти к «энергетической независимости», заявил глава Евросовета Шарль Мишель, пишет РИА Новости.

По его словам, действия «Газпрома» ожидаемы. «Использование газа в качестве оружия не изменит решимость ЕС. Мы ускорим наш путь к энергетической независимости», — прокомментировал он.

В пятницу, 2 сентября, транспорт газа в газопровод «Северный поток» был полностью остановлен. По данным «Газпрома», на последнем действующем газоперекачивающем агрегате газопровода были обнаружены повреждения. Ростехнадзор России предостерег, что обнаруженные неисправности и повреждения не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию газотурбинного двигателя.

Еврокомиссия назвала решение об остановке «Северного потока» из-за неисправностей «цинизмом».

