Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Глава Евросовета прокомментировал остановку «Северного потока»

Глава Евросовета Мишель: решение об остановке «Северного потока» не стало неожиданностью

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Решение об остановке «Северного потока» не стало неожиданностью и не изменит решимость Евросоюза (ЕС) идти к «энергетической независимости», заявил глава Евросовета Шарль Мишель, пишет РИА Новости.

По его словам, действия «Газпрома» ожидаемы. «Использование газа в качестве оружия не изменит решимость ЕС. Мы ускорим наш путь к энергетической независимости», — прокомментировал он.

В пятницу, 2 сентября, транспорт газа в газопровод «Северный поток» был полностью остановлен. По данным «Газпрома», на последнем действующем газоперекачивающем агрегате газопровода были обнаружены повреждения. Ростехнадзор России предостерег, что обнаруженные неисправности и повреждения не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию газотурбинного двигателя.

Еврокомиссия назвала решение об остановке «Северного потока» из-за неисправностей «цинизмом».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Шойгу сообщил о взломе эшелонированной обороны украинских войск в Донбассе
Украинские военные открыли огонь по Энергодару
Военный эксперт рассказал о подготовке в Эстонии диверсантов против России
Китай прокомментировал намерения США поставить Тайваню крупную партию оружия
Глава Евросовета прокомментировал остановку «Северного потока»
Шредер раскритиковал Зеленского после угроз захватить Крым
В Запорожье заявили о возвращении к нормальной работе АЭС
Назван способный противостоять новым угрозам НАТО российский ракетный комплекс
Страны G7 обвинили в попытке распространить скидки на российскую нефть
Небензя обратился к Гутерришу из-за невыдачи виз США делегации России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.