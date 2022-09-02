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В Евросоюзе прокомментировали остановку «Северного потока»

ЕК назвала решение об остановке «Северного потока» из-за неисправностей «цинизмом»

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Еврокомиссия считает решение не возобновлять работу «Северного потока» из-за неисправностей «цинизмом», пишет ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Эрика Мамера.

Представитель ЕК назвал Москву ненадежным партнером. «Объявление "Газпрома", что он вновь закрывает "Северный поток" под надуманными предлогами и является подтверждением его ненадежности как поставщика», — прокомментировал он.

По словам Мамера, российская сторона «предпочитает жечь газ в факелах вместо исполнения контрактных обязательств перед Евросоюзом».

В пятницу, 2 сентября, транспорт газа в газопровод «Северный поток» был полностью остановлен. По данным «Газпрома», на последнем действующем газоперекачивающем агрегате газопровода были обнаружены повреждения. Ростехнадзор России предостерег, что обнаруженные неисправности и повреждения не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию газотурбинного двигателя.

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Марина Совина
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