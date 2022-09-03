Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Пугачева приехала проститься с Горбачевым

Певица Пугачева приехала проститься с первым и последним президентом СССР Горбачевым

Певица Алла Пугачева приехала в Колонный зал Дома Союзов, чтобы проститься с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

Церемонию прощания с бывшим главой государства посетил также заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

В Колонном зале Дома Союзов присутствуют дочь Михаила Горбачева Ирина и его внучки, сообщает РИА Новости.

Михаил Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. По данным СМИ, перед смертью он прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа. В окружении советского политика отвергли коронавирус как причину смерти.

Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
Медведев назвал лучшую гарантию сохранения великой России
В России нашли замену западной криомашине для «Спектр-М»
Киеву предрекли потерю поддержки стран НАТО в случае утраты выхода к морю
Часть журналистов не пустили на прощание с Горбачевым
Медведев отреагировал на попытки Запада развалить Россию
Четверо туристов погибли на Камчатке
У Джейн Фонды обнаружили рак
В Германии призвали спасти немецкую экономику с помощью российского газа
Пугачева приехала проститься с Горбачевым
Усик рассказал о роли пограничников в решении согласиться на бой с Джошуа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.