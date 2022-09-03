Пугачева приехала проститься с Горбачевым

Певица Пугачева приехала проститься с первым и последним президентом СССР Горбачевым

Певица Алла Пугачева приехала в Колонный зал Дома Союзов, чтобы проститься с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

Церемонию прощания с бывшим главой государства посетил также заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

В Колонном зале Дома Союзов присутствуют дочь Михаила Горбачева Ирина и его внучки, сообщает РИА Новости.

Михаил Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. По данным СМИ, перед смертью он прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа. В окружении советского политика отвергли коронавирус как причину смерти.