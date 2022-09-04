Лидера движения BLM обвинили в краже 10 миллионов долларов

Нового лидера движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны») Шаломию Бауэрс обвинили в краже десяти миллионов долларов. Об этом он рассказал газете The New York Post.

Его подозревают в переводе пожертвованных в некоммерческую организацию BLM денег в свою личную консалтинговую фирму. Бауэрс отвергает обвинения, утверждая, что дело было сфабриковано группой активистов, возглавляемых профессором панафриканских исследований Калифорнийского государственного университета Мелиной Абдуллой. По его словам, его недоброжелатели пытаются захватить власть в фонде.

В апреле 2021 года The New York Post узнала, что одна из основателей BLM Патрис Каллорс потратила более трех миллионов долларов на дома в Лос-Анджелесе и за пределами Атланты. Тогда подозреваемая заявила, что не использовала средства жертвователей, но через месяц покинула пост.

Позже сообщалось, что фонд тайно потратил шесть миллионов долларов на огромный особняк в Лос-Анджелесе, чтобы использовать его в качестве своей штаб-квартиры. Еще на восемь миллионов долларов была закуплена недвижимость в Торонто.