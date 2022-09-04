Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадыров заявил о начале масштабного наступления в ДНР

Кадыров заявил о масштабном наступлении союзных сил с участием «Ахмата» в районах ДНР

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Второй корпус Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) совместно с подразделением «Ахмат» начал масштабное наступление в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, наступление началось после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) раскрыли свои позиции благодаря выдержанной союзными войсками «тактической паузе».

«Этого нам и было нужно. Теперь спецназ "Ахмат" вместе с союзными войсками ведет активные наступательные действия и нещадно бьет врага», — сообщил глава Чеченской Республики.

Кадыров добавил, что теперь ВСУ вместо контрнаступления остается думать лишь о спасении своих жизней, которые Кадыров назвал «никчемными».

31 августа Минобороны заявляло, что за двое суток начатого Киевом контрнаступления Вооруженные силы Украины ВСУ потеряли убитыми более 1700 бойцов. Ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал целью наступления Киева создание иллюзии способности Украины противостоять России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о попытке провокации Киева на Запорожской АЭС
Гастроэнтеролог назвал полезное свойство пива
В Норвегии обеспокоились из-за возможного трансфера игрока сборной в «Динамо»
Перечислены восемь новых трендов осени 2022 года
Россия оценила возможность смены посла страны в США
Девушка отправилась путешествовать и научилась зарабатывать сотни тысяч рублей
Турист оставил необычный сюрприз горничным в отеле и вызвал возмущение в сети
В посольстве разъяснили завершение работы посла США в России
В Германии установят верхний предел цен на электроэнергию
ЦСКА обыграл «Крылья Советов» и вышел на второе место в РПЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.