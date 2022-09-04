Кадыров заявил о начале масштабного наступления в ДНР

Кадыров заявил о масштабном наступлении союзных сил с участием «Ахмата» в районах ДНР

Второй корпус Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) совместно с подразделением «Ахмат» начал масштабное наступление в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, наступление началось после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) раскрыли свои позиции благодаря выдержанной союзными войсками «тактической паузе».

«Этого нам и было нужно. Теперь спецназ "Ахмат" вместе с союзными войсками ведет активные наступательные действия и нещадно бьет врага», — сообщил глава Чеченской Республики.

Кадыров добавил, что теперь ВСУ вместо контрнаступления остается думать лишь о спасении своих жизней, которые Кадыров назвал «никчемными».

31 августа Минобороны заявляло, что за двое суток начатого Киевом контрнаступления Вооруженные силы Украины ВСУ потеряли убитыми более 1700 бойцов. Ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал целью наступления Киева создание иллюзии способности Украины противостоять России.