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Киев пригрозил украинцам тюрьмой за участие в референдуме

Вице-премьер Украины пригрозила тюрьмой за участие в референдуме о присоединении к России

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Вице-премьер Украины Ирина Верещук пригрозила тюрьмой жителям освобожденных территорий страны за участие в референдуме об объединении с Россией. Ее слова приводит ТАСС.

Она заявила, что в случае нарушений украинцам будет грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. «Для наших граждан, которые будут принимать в этом участие, это в самом деле статья Уголовного кодекса. Им грозит криминальное наказание. Если будет доказано коллаборантство, или, к примеру, участие в референдуме, или побуждение к участию в референдуме, то люди могут получить до 12 лет с конфискацией», — пояснила Верещук, добавив, что Запад не признает никаких референдумов и никакого суверенитета России над Украиной.

Ранее украинский вице-премьер сообщила, что граждане страны не понесут ответственность за получение российского паспорта, если они не сотрудничали с российской властью. Она подчеркнула, что никакого наказания не предусмотрено за сам факт наличия паспорта, за исключением публичных служащих.

8 августа глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о проведении референдума по вхождению в Россию.

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Варвара Кузьмина
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