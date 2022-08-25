На Украине решили не наказывать за получение паспорта России

Вице-премьер Украины Верещук: простым гражданам не грозит наказание за паспорт России

Ответственность за получение российского паспорта не распространяется на простых украинцев, если они не сотрудничали с российской властью, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук, сообщает РИА Новости.

«Если это представитель органов местного самоуправления, госвласти, правоохранители или ГСЧС (Госслужбы по чрезвычайным ситуациям — прим. «Ленты.ру»), пенитенциарная служба — они подпадают под уголовную ответственность. Простые люди — нет. Но за сам факт наличия паспорта ответственности нет. Есть ответственность за коллаборационизм и пособничество агрессору. В наших предложениях за получение паспорта будут наказываться публичные служащие», — высказалась вице-премьер. Госслужащим же, по словам Верещук, грозит от 10 до 12 лет тюрьмы за получение гражданства России.

Впервые о введении уголовной ответственности за получение российского паспорта гражданами Украины в Киеве задумались в июле. К концу месяца стало известно, что соответствующий законопроект будет предусматривать отдельное наказание для публичных личностей, пропагандирующих получение гражданства России.