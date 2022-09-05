Военный эксперт назвал момент применения Россией нового вооружения на Украине

Военный эксперт Артамонов: Россия применит новейшее вооружение при штурме Авдеевки

Россия в ходе специальной военной операции на Украине использует новейшее вооружение, но применяют его точечно только там, где нет гражданского населения. Об этом рассказал в беседе с изданием «Украина.ру» военный обозреватель Александр Артамонов.

Специалист отметил, что российские военные проводят операции с таким вооружением в максимально щадящем режиме и не используют, к примеру, термобарическое оружие.

«Шансов выжить после него немного, просто их нет — даже для тех, кто сидит в бункере, если только он не герметичный, даже если он на три горизонта ниже уровня земли», — пояснил эксперт.

Артамонов заявил, что против ВСУ в Авдеевке российские войска точно будут использовать методы ковровых бомбардировок с высоты 8-9 километров, но, когда речь заходит о крупных городах-миллионниках, наподобие Одессы, Николаева или Киева, ни о каких ковровых бомбардировках, термобарическом оружии или об использовании боевых лазеров не может идти и речи.

«У нас уже есть боевые лазеры — за 3-4 километра они стреляют, и в данный момент, насколько я знаю, они прошли боевое крещение на украинском фронте», — указал Артамонов.

Ранее директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему российские военные не могут сбивать американские военно-транспортные самолеты, поставляющие оружие на Украину.