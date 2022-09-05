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Путин рассказал об усвоенной с детства экологичной привычке

Путин признался, что с детства не привык бросать где попало мусор

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин признался, что с детства не привык бросать мусор где попало. Слова российского лидера, прозвучавшие в ходе экологического форума, приводит ТАСС.

«Мусор не бросал на улице», — сказал президент, говоря об усвоенной с ранних лет экологичной привычке. Глава государства добавил, что с этой привычки необходимо начинать каждому человеку.

Ранее Путин поразмышлял о том, где начинается Россия.

Российский лидер прилетел на Камчатку, чтобы посетить экологический форум и обсудить развитие региона. В рамках поездки президент встретился с участниками Всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край».

Кроме того, глава государства планирует провести большое совещание по вопросам социально-экономического развития региона и встречу с губернатором Владимиром Солодовым.

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Варвара Кошечкина
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