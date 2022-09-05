Путин высказался о границах России фразой «наша страна начинается с человека»

Путин заявил, что Россия «начинается с человека, где бы он ни жил»

Президент России Владимир Путин поразмышлял о том, где начинается Россия. Своими мыслями он поделился в ходе экологического форума, его слова приводит Telegram-канал «Пул №3».

«Вообще, наша страна начинается с человека, где бы он ни жил. Но географически, я думаю, все-таки мы должны сказать — на Камчатке», — заявил глава государства.

Ранее Путин заявил, что настоящей страной восходящего солнца является Россия, так как самая восточная часть российской Чукотки расположена восточнее Японии.

Российский лидер прилетел на Камчатку, чтобы посетить экологический форум и обсудить развитие региона. В рамках поездки президент встретился с участниками Всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край».

Кроме того, глава государства планирует провести большое совещание по вопросам социально-экономического развития региона и встречу с губернатором Владимиром Солодовым.