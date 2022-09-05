Боевики ИГ взяли на себя ответственность за взрыв у посольства России в Кабуле

Боевики ИГ взяли на себя ответственность за теракт у посольства России в Кабуле

«Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ) (ИГ) взяло на себя ответственность за взрыв, произошедший у посольства России в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление боевиков в Telegram.

Кроме того, ИГ опубликовало фотографию человека, который, как они утверждают, совершил теракт, приведя в действие бомбу у здания дипмиссии.

Ранее министр иностранных дел во временном правительстве талибов (члены «Талибана», запрещенной в РФ террористической организации) Амир Хан Моттаки в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым пообещал провести расследование теракта.

Взрыв у посольства РФ в Кабуле произошел утром 5 сентября. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, пострадавшие есть и среди граждан Афганистана.