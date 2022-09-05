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В Госдуме назвали условие возобновления переговоров с Украиной

Слуцкий заявил, что переговоры с Украиной можно возобновить только на условиях России

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал, что переговоры с Украиной были сорваны. Теперь переговорный процесс можно возобновить, но на условиях Москвы. Такое условие он назвал в разговоре с РИА Новости.

По словам депутата, во время переговоров с Украиной в какой-то момент почти удалось прийти к соглашению. Однако Киев не хотел отказываться от таких национальных героев, как Степан Бандера и Роман Шухевич, подчеркнул Слуцкий.

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Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России есть о чем говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, он назвал тему возможного диалога с Киевом. Пресс-секретарь подчеркнул, что российские условия «безусловно» остаются прежними.

В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал переговоры Украины с Россией «смертным приговором» и добавил, что глава украинского государства Владимир Зеленский настроен однозначно против них.

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Сергей Истомин
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