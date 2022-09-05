В Госдуме обсудили риски вмешательства иностранных государств в выборы 2022 года

В Государственной Думе под председательством Василия Пискарева состоялось заседание Комиссии Государственной Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России на тему: «Угрозы и риски иностранного вмешательства в выборы, назначенные на 11 сентября 2022 года». Депутаты обсудили информацию, свидетельствующую о развернутой Западом кампании по дискредитации избирательной системы в России.

В заседании участвовали член Центризбиркома Игорь Борисов, директор «Центра изучения новых коммуникаций» Станислав Апетьян, эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Владимир Шаповалов, исполнительный директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов, а также представители Генпрокуратуры, Минюста России и другие приглашенные.

«Выявлена разветвленная сеть СМИ и организаций, ведущих подрывную деятельность против России, среди которых как ранее известные проекты, так и вновь созданные, — заявил по итогам заседания Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России ее Председатель Василий Пискарев.

Он отметил, что вмешательство в избирательный процесс в нашей стране, распространение фейковой информации о выборах, продвижение выгодных Западу кандидатов, по данным экспертов, координируется и финансируется руководящими центрами из США, Великобритании, ФРГ, Швеции и Украины. «Это те же самые проекты, которые отрабатывают задания по дискредитации российских Вооруженных Сил в ходе СВО, продуцируют фейки о грядущем крахе нашей экономики, разжигают сепаратистские настроения в российских регионах», — рассказал Василий Пискарев.

По словам главы Комиссии, в настоящий момент повышенная активность в части вмешательства в выборы наблюдается, в частности, со стороны покинувших Россию и осевших на территории Литвы членов экстремистских организаций.

«Недавно они заявили о реанимации ранее дискредитировавшего себя проекта «Умное голосование», созданного с целью незаконной агитации за угодных им кандидатов. Подобное вмешательство в выборы является грубым нарушением российского законодательства. В связи с этим Комиссия направила обращение в Генеральную прокуратуру РФ, представитель которой сообщил нам сегодня, что необходимые меры по пресечению противоправных действий уже принимаются», — подчеркнул парламентарий.

«С момента начала специальной военной операции объем финансирования подрывной деятельности против России вырос в несколько раз, и по экспертным оценкам составляет порядка 30 миллионов долларов в месяц, а количество задействованных медиапроектов, с учетом вновь созданных, приближается к 100», — сообщил Василий Пискарев, ссылаясь на данные экспертов Центра изучения новых коммуникаций.

«Резкая активизация антироссийской деятельности и проявляемый повышенный интерес к выборам в России, масштабные попытки дискредитировать нашу избирательную систему свидетельствуют о начале подготовки западных центров к президентским выборам в нашей стране 2024 года», — такое мнение высказал по итогам заседания Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств Василий Пискарев.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России выявила многочисленные факты нарушений иноагентами запретов, установленных законом об основных гарантиях избирательных прав. Об этом сообщил журналистам глава Комиссии Василий Пискарев. При этом он отметил, что «ответственность за такие правонарушения в настоящее время в законодательстве не закреплена».

«В связи с этим нами разработан законопроект «О внесении изменения в ст. 19.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», предусматривающий установление административной ответственности за вмешательство в выборы со стороны иностранных агентов. Сегодня его концепция была поддержана на заседании Комиссии», — сообщил парламентарий.

Василий Пискарев уточнил, что законопроект предусматривает наложение административного штрафа за осуществление иноагентом деятельности, способствующей либо препятствующей выдвижению и избранию на выборах зарегистрированных кандидатов, а также достижению определенного результата на выборах и референдуме. По его словам, размер штрафа предлагается установить в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей для физических лиц, до пятисот тысяч рублей — для должностных лиц, и до одного миллиона рублей для юридических лиц.

