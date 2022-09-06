«Роснефть» разработает меры по сохранению биоразнообразия в регионах присутствия

«Роснефть» разработает комплекс мер по сохранению биоразнообразия в регионах присутствия

«Арктический Научный Центр» (входит в научно-проектный блок ПАО «НК «Роснефть») в рамках VII Восточного экономического форума заключил договор с Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН на выполнение научно-исследовательских работ, направленных на мониторинг и сохранение биологического разнообразия в регионах присутствия компании.

Данные исследования будут способствовать формированию единого научно-обоснованного подхода. В ходе работ определят перечень наиболее эффективных методов сохранения биоразнообразия.

Компания традиционно уделяет большое внимание проектам по изучению биоиндикаторов экосистем и уникальных представителей фауны, находящихся под угрозой вымирания. В рамках нацпроекта «Экология» Компания продолжает проекты по изучению, мониторингу и защите животных и птиц Арктики, являющихся индикаторами устойчивого состояния экосистем региона (дикий северный олень, белый медведь, атлантический морж, а также белая чайка).

В продолжение экспедиционных работ 2020 года, в 2021 году были проведены весенние и летние полевые исследования белого медведя и моржа на острое Земля Александры (архипелаг Франца-Иосифа), Оранских островах и мысе Желания архипелага Новая Земля. В долинах рек Хета и Хатанга проведены исследования территории обитания диких северных оленей, изучены миграционные пути животных на территории двух муниципальных районов Красноярского края. Полевые исследования видов-биоиндикаторов арктических экосистем продолжились летом-осенью 2022 года.

Для сохранения биологического разнообразия и восполнения водных биоресурсов в 2021 году в регионах присутствия Компании, в том числе в Республике Коми, Красноярском, Краснодарском и Пермском краях, Мурманской, Тюменской и Самарской областях, Республиках Башкортостан и Татарстан, ХМАО — Югре, было выпущено более 120 миллионов молоди рыб, включая мальков особо ценных видов: сибирского осетра, атлантического и черноморского лосося, чира, сига, стерляди и муксуна.