Сбербанк принял участие в сессии о влиянии технологий на МСП

На ВЭФ прошла сессия «Спрос на сервисы: как технологии меняют МСП?»

На Восточном экономическом форуме прошла сессия «Спрос на сервисы: как технологии меняют МСП?». Участие в дискуссии принял директор дивизиона Сбербанка «Малый и микробизнес» Алексей Шашкин. Модерировал сессию исполнительный директор Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Андрей Шубин.

Выступающие обсудили проблемы, связанные с внедрением новых электронных сервисов в практику малых и средних предприятий. Не все из этих предприятий приняли необходимость цифровизации бизнеса и поэтому начинают проигрывать более продвинутым конкурентам. Сбербанк же нацелен на оптимизацию процесса, предлагая предпринимателям комплексные решения, максимально функциональные и интуитивно понятные.

По словам Алексея Шашкина, сегодня, для того чтобы открыть собственное дело, бизнесмену требуется воспользоваться множеством несинхронизированных сервисов и приложений одновременно с неоднократным вводом одних и тех же данных в разных личных кабинетах с разными паролями. Сбербанк первым на финансовом рынке для удобства пользователей собрал всё необходимое в приложении СберБизнес в режиме единого окна. Уже тиражировано шесть отраслевых решений: «Недвижимость», «Транспорт», «Оптовая торговля», «Розничная торговля», ЖКХ и «Сфера услуг». В решениях доступны такие опции, как персонализированная аналитика по бизнесу, позволяющая настроить маркетинговые активности, сравнить себя с конкурентами; полнофункциональная CRM-система, прогноз потенциальной выручки и так далее.

Как отметил представитель Сбербанка, все отраслевые решения доступны бесплатно и не несут никакой дополнительной финансовой нагрузки на предпринимателя, а экономия в год составляет от 24 000 до 160 000 рублей. На бесплатной основе Сбер предоставляет предпринимателям и самые востребованные нефинансовые сервисы от компаний экосистемы: «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», «Поиск сотрудников» и «Электронный документооборот».

Помимо этого, в Сбере можно легко и удобно получить дополнительное финансирование в режиме «24 на 7» в течение нескольких минут без посещения офисов и предоставления бумажных документов. В августе 2022 года так выдано две трети кредитов. Также Сбербанк специально для малого бизнеса разработал уникальный сервис «Кредитный потенциал». С его помощью предприниматели могут всего за пять минут узнать свой лимит и другие условия беззалогового и залогового кредитования на различные бизнес-цели, не собирая для этого никаких документов.

«Мы видим явную тенденцию к уходу от традиционных бумажных способов ведения дел в сторону удобных электронных форматов. Наша задача, если мы хотим быть всегда выбором № 1 для бизнеса, — адаптировать и синхронизировать существующие решения для нужд конкретного предпринимателя, а далее помочь с реализацией поставленных целей в том числе и в онлайн-среде. Но это привычная практика Сбера: освободить бизнес от рутины, дать дополнительное время и ресурсы для достижения поставленных целей, тем самым повысить лояльность и результативность партнеров», — отметил Алексей Шашкин.

