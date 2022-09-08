На ВЭФ дали старт второму Всероссийскому чемпионату по искусственному интеллекту

На ВЭФ состоялась сессия «Интеллектуальные задачи — искусственному интеллекту?»

В рамках молодежного дня ВЭФ состоялась сессия «Интеллектуальные задачи — искусственному интеллекту?». ИТ-соревнования один из наиболее эффективных способов привлечь специалистов в сферу искусственного интеллекта и к работе над самыми разноплановыми задачами. Данные — это то, чем «питается» искусственный интеллект, без качественных датасетов невозможно поставить задачу, а тем более – решить ее. В рамках проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — обработано уже порядка 50 полных и качественных датасетов, которые смогут стать базисом для будущих ИИ-решений.

Участники сессии обсудили ряд важных вопросов, в том числе: как участие в чемпионатах скажется на профессиональной траектории участников, и какое содействие предусмотрено со стороны государства; какую роль в этом играет бизнес; какие задачи станут базой для развития опорной инфраструктуры в российских компаниях; как специалистам реализовать свой потенциал в самой трендовой сфере — технологиях искусственного интеллекта.

В рамках дискуссии также был дан старт второму Всероссийскому чемпионату проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». В чемпионате примут участие более 1000 специалистов со всей страны, им предстоит решить от одной до трех задач и побороться за призовой фонд в 3 миллиона рублей.

Генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал о кадрах в сфере искусственного интеллекта, а также о возможностях, которые открывают чемпионаты и хакатоны для талантливых и амбициозных специалистов.

«Одни из самых дефицитных ИТ-специальностей: разработчики систем искусственного интеллекта и специалисты в области информационной безопасности. Очевидно, сейчас перед государством, вузами, самими ИТ-специалистами стоят важные задачи: удержать кадры внутри страны, идти в ногу со временем в вопросах подготовки специалистов, найти свою нишу и возможность для самореализации на локальном рынке. Второй год подряд мы проводим масштабный конкурс для специалистов в области искусственного интеллекта, в этом году он объединился с другим нашим флагманским проектом для ИТ-специалистов и теперь называется «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект». Это позволило привлечь к участию не только широкопрофильных ИТ-специалистов, но и уникальных профессионалов и начинающих разработчиков в области искусственного интеллекта, — рассказал Алексей Комиссаров. — В этом проекте могут принять участие конкурсанты от 14 лет. Проект включает в себя не только классические хакатоны, но и чемпионаты — индивидуальные соревнования, где на решение задачи отводится целый месяц. На текущий момент в конкурсе в этом году участвуют уже более 9000 специалистов в области искусственного интеллекта и Data Science. Мы поставили перед собой амбициозную задачу по наращиванию цифровой экспертизы в федеральных и региональных органах власти — мы активно привлекаем их к постановке задач на хакатонах и чемпионатах, потому что уверены в необходимости цифровизации и применении технологий искусственного интеллекта во всех отраслях жизни общества. Хакатоны и чемпионаты доказали свою социальную значимость, актуальность, востребованность и эффективность. Это подтверждают карьерные и профессиональные успехи призёров и победителей, внедрения решений госорганами и компаниями, широкое привлечение студентов и школьников к участию, результаты реализации социальных проектов».

Также Алексей Комиссаров дал старт второму Всероссийскому чемпионату проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект»: «Сегодня здесь, во Владивостоке, я бы хотел дать официальный старт второму Всероссийскому чемпионату проекта “Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект”, по итогам которого мы ожидаем не только сильные решения по поставленным кейсам, но и яркие истории успехов наших участников. Конкурсанты могут решить одну, две или даже все три задачи в рамках чемпионата. Призовой фонд второго Всероссийского чемпионата внушительный: 3 миллиона рублей. Офтальмология, урбанистика, разработка программных решений — таким разным темам посвящены задачи, но тем интереснее их будет решать нашим участникам».

Для решения кейса от компании «Инновации Дальнего Востока» конкурсант будет нужно разработать модель семантической сегментации капилляров глаза человека по снимкам с офтальмологической щелевой лампы. В рамках управленческого кейса от ДИТ Москвы участники разработают концепцию ранжирования районов города по уровню самодостаточности на основе больших данных. А задача от Алтайского государственного университета (АлтГУ) связана с разработкой алгоритма предсказания количества времени, требующегося на выполнение задачи на основе исторических данных.

«Задача «Цифрового прорыва» в 2022 году — популяризация технологии не только среди начинающих и практикующих специалистов по Data Science, но и среди государственных и коммерческих организаций. Нам важно продемонстрировать, какие возможности для роста скрыты в хаотичном наборе накопленных данных, какие инструменты рождаются, если грамотно сформулировать запрос. К подготовке датасетов —– пищи для «искусственного ума» — удалось привлечь уже более 80 организаций, заинтересованных получить качественные решения и стать площадкой для пилотирования проектов. В стартовавшем сегодня Всероссийском чемпионате зарегистрировалось 1196 участников из 76 регионов страны, готовых объединить усилия и помочь российской ИТ-индустрии противостоять вызовам времени. И это — только начало чемпионата», — комментирует Татьяна Голубовская, руководитель всероссийских и региональных чемпионатов проекта «Цифровой Прорыв. Сезон: искусственный интеллект».

На 2022 год запланировано проведение 25 региональных чемпионатов — индивидуальных онлайн-соревнований ИТ-специалистов. Каждый чемпионат будет идти не менее 25 дней, всего за этот год в чемпионатах примут участие не менее 2 500 человек. Также в разных регионах России пройдут 8 окружных хакатонов — это гибридные соревнования регионов внутри федерального округа с единой турнирной таблицей. На каждый такой хакатон будут поставлены от 3 до 5 кейсовых задач.

Всего в рамках проекта в период с 2021 по 2024 гг. запланировано проведение 116 хакатонов по искусственному интеллекту. В 2022 году планируется провести 36 мероприятий (хакатонов и чемпионатов) по ИИ и 25 образовательных мероприятий.

Организатор конкурса — Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором конкурса выступает АНО «Россия — страна возможностей», организационный партнер — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), технологический партнер — компания VK, цифровой партнер — ПАО «Ростелеком», партнеры: VK Cloud Solutions, ОАО «РЖД» и ПАО «Промсвязьбанк».