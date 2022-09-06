Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

13-летний россиянин отправился на прогулку со сломанным черепом

В Ленобласти 13-летний школьник провел на улице целый день со сломанным черепом

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Ленобласти 13-летний россиянин целый день гулял на улице со сломанным черепом. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщает «Лен ТВ 24».

Инцидент произошел 3 сентября в деревне Большое Верево Гатчинского района. По данным телеканала, школьник решил забраться на турники, однако не смог на них удержаться и упал на землю. Затем мальчик пришел домой, где мать наложила ему компресс.

Через некоторое время он заявил, что с ним все в порядке и уехал гулять. К вечеру состояние школьника ухудшилось, и ему вызвали скорую. В медучреждении пострадавшему диагностировали перелом черепа. На данный момент мальчик находится в реанимации.

Ранее в Москве на Профсоюзной улице нашли 13-летнего подростка в состоянии алкогольной комы. Его госпитализировали в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
ВСУ попытались отрезать линию снабжения российских войск
Россия внесла силовиков ЕС в черный список
Российские подлодки начали отработку погружения в рамках испытаний на Балтике
В России дали «не очень хороший» прогноз о вылове красной рыбы
Убийцы прятали трупы жертв в багажниках автомобилей в Москве и области
Раскрыта версия убийства бизнесмена на набережной Тараса Шевченко в Москве
Попытка поджога московского спорткомплекса хулиганом попала на видео
Еврокомиссия призвала все страны ЕС сократить потребление энергии в пиковые часы
Минобороны сообщило о прекращении атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Жена Зеленского ответила сооснователю Pink Floyd и отослала его к Путину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.