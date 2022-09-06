13-летний россиянин отправился на прогулку со сломанным черепом

В Ленобласти 13-летний школьник провел на улице целый день со сломанным черепом

В Ленобласти 13-летний россиянин целый день гулял на улице со сломанным черепом. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщает «Лен ТВ 24».

Инцидент произошел 3 сентября в деревне Большое Верево Гатчинского района. По данным телеканала, школьник решил забраться на турники, однако не смог на них удержаться и упал на землю. Затем мальчик пришел домой, где мать наложила ему компресс.

Через некоторое время он заявил, что с ним все в порядке и уехал гулять. К вечеру состояние школьника ухудшилось, и ему вызвали скорую. В медучреждении пострадавшему диагностировали перелом черепа. На данный момент мальчик находится в реанимации.

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