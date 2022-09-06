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На остановке в Москве нашли школьника в состоянии алкогольной комы

В Москве на Профсоюзной улице нашли школьника в состоянии алкогольной комы

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве на Профсоюзной улице нашли подростка в состоянии алкогольной комы. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, 13-летнего школьника обнаружили на остановке. Его госпитализировали в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу.

После случившегося полиция начала проверку. О причинах инцидента не сообщается.

Ранее в Оренбургской области 10-летний россиянин выпил «какую-то жидкость» и двое суток провел в реанимации.

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Анастасия Шейкина
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