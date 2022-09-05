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10-летний россиянин выпил «какую-то жидкость» и двое суток провел в реанимации

В Оренбурге ребенок выпил «какую-то жидкость» и попал в реанимацию с отравлением алкоголем

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В субботу 3 сентября в Оренбургскую областную детскую клиническую детскую больницу доставили 10-летнего ребенка с симптомами отравления алкоголем. Об этом сообщается в сообществе медицинского учреждения во «ВКонтакте». Запись распространило в том числе и региональное Министерство здравоохранения.

По сообщению врачей, мальчик рассказал, что был в компании друзей, и те предложили ему выпить «какую-то жидкость». Отказываться он не стал.

Сразу после этого ребенок почувствовал себя плохо, и мать пострадавшего вызвала врачей. После осмотра пациента врачи приняли решение немедленно поместить ребенка в реанимацию, где он находился вплоть до утра понедельника, 5 сентября, то есть почти двое суток. Сейчас пострадавшего перевели в обычную палату.

В больнице отметили, что число случаев отравления несовершеннолетних в регионе приближается к 20.

«Это уже 18 случай за год, когда в областную больницу попадают дети и подростки в состоянии сильного алкогольного опьянения. Возраст таких пациентов 10-17 лет», — рассказали в пресс-службе больницы.

Ранее сообщалось, что 11-летний россиянин попал в реанимацию из-за отравления суррогатным алкоголем.

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Валерий Розенберг
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