Названа стоимость туров на Кубу после запуска прямых рейсов

АТОР: отдых на Кубе с прямым перелетом от Nordwind Airlines обойдется от 237 тысяч рублей

Coral Travel в партнерстве с российским перевозчиком Nordwind Airlines запустил полетную программу на Кубу — россияне смогут улететь прямыми рейсами на курорты Кайо-Коко и Варадеро. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Перелеты запланированы с 1 октября 2022 года по 14 мая 2023 года с частотой четыре раза в неделю. Сейчас туроператоры предлагают путевки от семи ночей. В АТОР также назвали стоимость таких туров.

Например, недельный отпуск all inclusive с отправлением из Москвы на Кайо-Коко в октябре обойдется от 209 тысяч рублей на двоих с проживанием в четырехзвездочном отеле Iberostar Daiquiri, отдых в пятизвездочном Pullman Cayo Coco — от 237,9 тысячи рублей.

Стоимость путевок в Варедеро на семь ночей с вылетом 1 октября стартует от 200 тысяч рублей на двоих с размещением в гостинице категории четыре звезды Sol Varadero Beach Adults Only и питанием по системе «все включено». Тур на аналогичных условиях в пятизвездочном Grand Memories Varadero — от 205,5 тысячи рублей на двоих.

В новогодние праздники отпуск на двоих обойдется в два раза дороже — от 253,4 тысячи рублей в Кайо-Коко, и от 358 тысяч рублей — в Варадеро.

Ранее посол Кубы в России Хулио Антонио заявил, что карты российской платежной системы «Мир» могут заработать в стране уже к концу текущего года. Он отметил, что это является еще одним способом расширения банковской и финансовой системы Кубы на другие рынки.