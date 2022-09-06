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Кадыров заявил о подготовке добровольцев и элитных бойцов к отправке в Донбасс

Глава Чечни Кадыров заявил о подготовке добровольцев и элитных бойцов к отправке в Донбасс

Фото: пресс-служба главы Чеченской Республики / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил о том, что в настоящее время идет подготовка к отправке в Донбасс нескольких тысяч добровольцев, а также элитных бойцов.

«Я вам обещал хорошие новости, скоро вы их получите. Осталось ждать немного. В настоящее время на подмогу к наступающим союзным силам готовятся к отправке еще несколько тысяч решительно настроенных добровольцев и элитных бойцов. Помимо этого, созданы новые подразделения, в состав которых входят настоящие профессионалы военного дела. Это два полка и три батальона», — написал он.

Ранее Кадыров призвал оставить разговоры о его бессрочном отпуске и заявил, что в ближайшее время не намерен уходить с поста руководителя региона. Он отметил, что собирается побить действующий рекорд по длительности работы на посту главы региона, который составляет 27 лет.

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Марина Совина
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