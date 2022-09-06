Глава Чечни Кадыров призвал оставить разговоры о его бессрочном отпуске

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал оставить разговоры о его бессрочном отпуске и заявил, что в ближайшее время не намерен уходить с поста руководителя региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, рекорд по длительности работы на посту главы региона составляет 27 лет. «Теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда. Посмотрим, может я обойду этот показатель», — написал он.

Кадыров добавил, что просто так покинуть пост он просто не имеет права. «Народ доверил мне руководство регионом. И оправдать это доверие — моя святая обязанность. Уйти могу, только спросив народ и президента России», — отметил глава Чечни, добавив, что сейчас не возьмет даже положенный ежегодный отпуск.

Ранее Кадыров заявил, что «сегодня узнал» о том, что является главным «долгожителем» среди российских губернаторов. «Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск», — отметил он. Вместе с этим он выразил надежду, что его поддержат и поймут.