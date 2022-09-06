Названа цель заявлений Кадырова о бессрочном отпуске

Политолог Калачев: словами о бессрочном отпуске Кадыров показал, что не держится за власть

Цель заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о бессрочном отпуске и последующий отказ от такого решения — показать, что он как политик не держится за власть, но при этом является незаменимым, предположил политолог Константин Калачев. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал оставить разговоры о его бессрочном отпуске и заявил, что в ближайшее время не намерен уходить с поста руководителя региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам главы региона, рекорд по длительности работы на посту главы региона составляет 27 лет. «Теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда. Посмотрим, может я обойду этот показатель», — написал он.

«Кадыров продемонстрировал, что он не держится за власть и имеет какие-то иные ценности, — сказал Калачев. — Вместе с тем он показал и то, насколько он ценен. Ясно, что в любом случае он не ушел бы в никуда: уже появлялись сообщения о том, что он может возглавить Росгвардию».

Политолог допустил, что Кадыров хотел показать, насколько системным человеком он является. Что, будучи исключительно важным для Чечни, для федерального центра, он готов жертвовать собственными интересами во благо общего дела.

«Он член команды президента, солдат [президента России Владимира] Путина, готовый выполнять любые приказы. Возможно, был здесь и намек на федеральную карьеру: Кадырову хотелось показать, что он востребован, особенно в условиях специальной военной операции, и готов выполнять все, что поручит ему Путин. Конечно, в рамках Чечни он уже реализовал все, что хотел. Но, думаю, в ближайшее время ему придется остаться на своем посту, даже если хочется заняться чем-то другим», — считает политолог.

Калачев добавил, что Кадыров к тому же является гением пиара и самопиара: после двух заявлений его цитируемость резко возросла, что позволило набрать дополнительные политические очки.

Ранее Кадыров заявил, что «сегодня узнал» о том, что является главным «долгожителем» среди российских губернаторов. «Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск», — отметил он. Вместе с этим он выразил надежду, что его поддержат и поймут.