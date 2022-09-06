Чешский тренер клуба РПЛ оценил отказ своей сборной играть с Россией

Тренер «Оренбурга» Личка заявил, что отказ Чехии от игр с Россией связан с политикой

Чешский тренер «Оренбурга» Марцел Личка оценил отказ своей сборной играть с командой России. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Личка заявил, что эти решения могли быть приняты под влиянием общественности и политики. «Все в этой истории завязано на истории прошлого. У каждой страны она своя, свое эго. Ты можешь 30 лет работать над выстраиванием отношений, а потом в один момент все разрушить. Раньше было тяжело, сейчас стало в два раза тяжелее», — посчитал тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Личка возглавил «Оренбург» в 2020 году. Под его руководством команда в этом сезоне вышла в РПЛ. Будучи тренером брестского «Динамо», он становился чемпионом Белоруссии.

Сборные Чехии, Польши и Швеции отказались играть стыковые матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре с россиянами. Из-за этого отечественная команда лишилась шансов на участие в мировом первенстве.