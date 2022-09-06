Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Боруссия Д
3:0
Завершен
Копенгаген
Лига чемпионов|Группа G. 1-й тур
Динамо З
1:0
Завершен
Челси
Лига чемпионов|Группа E. 1-й тур
РБ Лейпциг
1:4
Завершен
Шахтёр Д
Лига чемпионов|Группа F. 1-й тур
Селтик
0:3
Завершен
Реал Мадрид
Лига чемпионов|Группа F. 1-й тур
Севилья
0:4
Завершен
Манчестер Сити
Лига чемпионов|Группа G. 1-й тур
Спорт

Чешский тренер клуба РПЛ оценил отказ своей сборной играть с Россией

Тренер «Оренбурга» Личка заявил, что отказ Чехии от игр с Россией связан с политикой

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Чешский тренер «Оренбурга» Марцел Личка оценил отказ своей сборной играть с командой России. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Личка заявил, что эти решения могли быть приняты под влиянием общественности и политики. «Все в этой истории завязано на истории прошлого. У каждой страны она своя, свое эго. Ты можешь 30 лет работать над выстраиванием отношений, а потом в один момент все разрушить. Раньше было тяжело, сейчас стало в два раза тяжелее», — посчитал тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Личка возглавил «Оренбург» в 2020 году. Под его руководством команда в этом сезоне вышла в РПЛ. Будучи тренером брестского «Динамо», он становился чемпионом Белоруссии.

Сборные Чехии, Польши и Швеции отказались играть стыковые матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре с россиянами. Из-за этого отечественная команда лишилась шансов на участие в мировом первенстве.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
США заявили о планах Индии обсуждать потолок цен на российскую нефть
Исследована эмоциональность равнодушных к природе людей
В Италии раскритиковали договор Германии и Франции по газу и электроэнергии
Стало известно о сомнениях ЕС относительно ограничения цены на российский газ
Главный поставщик газа Великобритании запросил многомиллиардные кредиты
Эмили Ратаковски снялась в красном бикини на пляже
Стало известно о просьбе Венгрии снять санкции с трех российских миллиардеров
В США допустили долгое отсутствие своего посла в России
Экс-глава ЕКА оценил сотрудничество России и Запада
Еще пяти судам с продовольствием разрешили выход с Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.