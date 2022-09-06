Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Принесшие в Москву смог пожары под Рязанью полностью локализовали

Врио губернатора Малков сообщил о локализации пожара в Рязанской области
СюжетПожар в Москве:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Пожар в Рязанской области, который принес в Москву легкий смог и запах гари, полностью локализовали. Об этом написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

«Пожар полностью локализован. Ведется работа по дотушиванию тлеющих очагов, которые еще дают дым», — заявил Малков.

Материалы по теме:
«Тела людей не горели, а распухали от температуры» 10 лет назад Москва задыхалась от смога, а вокруг сгорали целые деревни. Может ли это повториться?
«Тела людей не горели, а распухали от температуры»10 лет назад Москва задыхалась от смога, а вокруг сгорали целые деревни. Может ли это повториться?
27 июля 2020
«Я такого не видел никогда» В Карелии бушуют лесные пожары. Как местные жители выживают посреди огненной стихии
«Я такого не видел никогда»В Карелии бушуют лесные пожары. Как местные жители выживают посреди огненной стихии
30 июля 2021

Режим ЧС ввели на всей территории Рязанской области 22 августа из-за лесных пожаров. 29 августа в МЧС заявили о стабилизации ситуации с пожарами в российском регионе.

В Минприроды также сообщали, что борьба с пожарами в Рязанской области проводилась с помощью метода встречного отжига — в связи с этим в регионе оставалась задымленность. Там добавили, что часть пожаров в области произошла из-за поджогов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Комментарии отключены
Последние новости
ВСУ попытались отрезать линию снабжения российских войск
Россия внесла силовиков ЕС в черный список
Российские подлодки начали отработку погружения в рамках испытаний на Балтике
В России дали «не очень хороший» прогноз о вылове красной рыбы
Убийцы прятали трупы жертв в багажниках автомобилей в Москве и области
Раскрыта версия убийства бизнесмена на набережной Тараса Шевченко в Москве
Попытка поджога московского спорткомплекса хулиганом попала на видео
Еврокомиссия призвала все страны ЕС сократить потребление энергии в пиковые часы
Минобороны сообщило о прекращении атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Жена Зеленского ответила сооснователю Pink Floyd и отослала его к Путину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.