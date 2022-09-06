Принесшие в Москву смог пожары под Рязанью полностью локализовали

Врио губернатора Малков сообщил о локализации пожара в Рязанской области

Пожар в Рязанской области, который принес в Москву легкий смог и запах гари, полностью локализовали. Об этом написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

«Пожар полностью локализован. Ведется работа по дотушиванию тлеющих очагов, которые еще дают дым», — заявил Малков.

Режим ЧС ввели на всей территории Рязанской области 22 августа из-за лесных пожаров. 29 августа в МЧС заявили о стабилизации ситуации с пожарами в российском регионе.

В Минприроды также сообщали, что борьба с пожарами в Рязанской области проводилась с помощью метода встречного отжига — в связи с этим в регионе оставалась задымленность. Там добавили, что часть пожаров в области произошла из-за поджогов.