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В Минприроды объяснили дым от рязанских пожаров

В Минприроды объяснили, что из-за встречного отжига все еще сохраняется задымленность

Фото: Zachary Domes / Unsplash

Борьба с пожарами в Рязанской области продолжается с помощью метода встречного отжига. В связи с этим пока еще остается задымленность, объяснил продолжающиеся последствия пожаров замглавы Минприроды Сергей Аноприенко, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас пожар локализован и находится под контролем. У спасателей в планах — продолжение работы авиационным и наземным способом. Аноприенко также отметил, что будут продолжаться плановые отжиги. «И в большинстве своем некоторая задымленность присутствует, она связана именно с этими плановыми отжигами», — пояснил он.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сказал, что благодаря смене направления ветра смог и запах гари уйдут из Москвы в ближайшее время. Такое обещание он дал москвичам. Также специалист сказал, что весь запах гари начнет сносить в противоположную сторону от столицы.

В Рязанской области ввели режим ЧС из-за мощных пожаров. Также глава Минприроды России Александр Козлов пояснил, что часть из них произошла из-за поджогов.

Пожары под Рязанью столь масштабны, что дым от них добрался до Москвы и Подмосковья — местные жители начали жаловаться на запах гари. Позднее, как стало известно, МЧС России сообщило о ликвидации верховых лесных пожары на территории Рязанской области.

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Варвара Кошечкина
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