Москвичам дали прогноз по уходу смога

Синоптик Синенков: смог и запах гари могут уйти из Москвы в 29 августа из-за смены ветра

Благодаря смене направления ветра смог и запах гари могут уйти из Москвы 29 августа. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Его слова приводит РИА Новости.

«Уже с понедельника можно рассчитывать на то, что ветер станет противоположным… Северо-западным, и дым от этих пожаров в Рязанской области, если они к тому времени еще останутся, будет сносить в противоположную сторону от Москвы», — рассказал специалист.

До этого момента, отметил Синенков, ветер будет иметь юго-восточное направление и вероятность появления смога и запаха гари в столице сохранится.

В Рязанской области 22 августа ввели режим ЧС из-за мощных пожаров. Позднее глава Минприроды России Александр Козлов пояснил, что часть из них произошла из-за поджогов. Пожары под Рязанью столь масштабны, что дым от них добрался до Москвы и Подмосковья — местные жители периодически жалуются на дымку и запах гари.

26 августа МЧС России сообщило о ликвидации верховых лесных пожары на территории Рязанской области.