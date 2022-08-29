МЧС заявило о стабилизации с природными пожарами в Рязанской области

МЧС России заявило о стабилизации ситуации с лесными пожарами в Рязанской области

Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области стабилизировалась. Так обстановку с природными возгораниями прокомментировали в МЧС России, пишет РИА Новости.

«В Рязанской области ситуация с лесными пожарами стабилизировалась», — заявил собеседник агентства.

Кроме того, он уточнил, что увеличение площади, которую проходит огонь, происходит из-за планового отжига. Его проводят для профилактики вероятного распространения огня на восток.

Режим ЧС ввели на всей территории Рязанской области 22 августа из-за лесных пожаров — там горят свыше 9000 гектаров леса. Глава Минприроды России Александр Козлов пояснял, что часть из них произошла из-за поджогов.