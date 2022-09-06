МИД назвал имена погибших при теракте в Кабуле дипломатов

МИД России назвал имена дипломатов, погибших при теракте у посольства в Кабуле

При теракте около российского посольства в Кабуле погибли второй секретарь дипведомства Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы Сергеевич. Имена жертв атаки назвали в Telegram-канале МИД России.

«Руководство МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 5 cентября 2022 года трагически погибли при теракте в Афганистане сотрудники Посольства России в Кабуле — второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы Сергеевич», — сообщили в министерстве.

Фото: Telegram канал МИД России

В МИД выразили соболезнования родственникам и близким погибших дипломатов. «Светлая память о них навсегда останется в наших сердцах», — добавили в ведомстве.

Взрыв у российского посольства в столице Афганистана произошел утром 5 сентября. В результате атаки террориста-смертник погибли два сотрудника дипмиссии, пострадавшие есть и среди граждан Афганистана. Ответственность за взрыв взяло на себя «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ).