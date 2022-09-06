Норвежского футболиста отстранили от сборной из-за решения остаться в России

Норвежского футболиста Норманна отстранили от сборной из-за решения остаться в России

Норвежский футболист московского «Динамо» Матиас Норманн был отстранен от выступлений за сборную страны из-за решения остаться в России. Об этом президент Норвежской футбольной федерации (NFF) Лизе Клавенесс сообщила на сайте организации.

«Мы находимся в экстраординарной ситуации. Весь норвежский и европейский футбол оказывают совместное давление на Россию», — заявила глава NFF. Она обратила внимание на то, что все российские клубы отстранены от участия в еврокубках, и подчеркнула, что Норманн не может представлять Норвегию, играя в Российской премьер-лиге.

Норманн перешел в «Динамо» из «Ростова» ранее 6 сентября. Он выступал в России с 2019 года. Прошлый сезон полузащитник провел в английском «Норвиче» на правах аренды.

На счету Норманна 12 матчей и один забитый мяч в составе сборной Норвегии. Команда 24 сентября на выезде сыграет со словенцами в рамках Лиги Наций, а 27 сентября примет команду Сербии.