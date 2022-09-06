Военный обозреватель объяснил применение Россией новейших вооружений на Украине

Военный обозреватель Артамонов: Россия может применить новейшее оружие при штурме Авдеевки

Военный обозреватель Александр Артамонов объяснил применение Россией новейших вооружений на Украине. Он отметил, что такое оружие применяется точечно, только в тех случаях, если подтверждено отсутствие гражданского населения, передает «Украина.ру».

По словам эксперта, Москва проводит спецоперацию в щадящем режиме, например, не использует широко термобарическое оружие, поскольку после атаки такими вооружениями нет шансов выжить даже в бункере.

Артамонов заявил, что российские войска могут применить в ковровые бомбардировки в Авдеевке, но в городах-миллионниках, например, в Одессе или Николаеве, речи об этом не идет.

Военный обозреватель добавил, что в ходе спецоперации продолжается медленное продвижение, и ничего иного использоваться не может, чтобы не получить «руины и озлобленное население».

По его словам, именно таким образом можно объяснить фразу президента России Владимира Путина «мы еще не начинали», поскольку Москва не ведет военные действия так, как могла бы их вести, по указанным причинам.

7 июля глава государства сказал, что Россия «всерьез ничего и не начинала» на Украине. По его словам, западные и украинские лидеры выступают с заявлениями о возможности победить Россию на поле боя, однако Москва еще на показала весь свой потенциал.

