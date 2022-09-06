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В России разработали вакцины от оспы обезьян и аллергии

В ФМБА разработали вакцины от оспы обезьян и аллергии
СюжетВспышка оспы обезьян:

Фото: Emily Elconin / Reuters

Ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России разработали вакцину от оспы обезьян, а также препарат от аллергии. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), пишет ТАСС.

Препарат против оспы обезьян в ходе доклинических испытаний показал высокую иммуногенность и безопасность. Он не вызывает серьезных побочных эффектов в отличие от вакцины от натуральной оспы, уточнила Скворцова.

Кроме того, Институт иммунологии ФМБА разработал вакцину от аллергии. Она на данный момент находится на стадии клинических исследований и хорошо себя проявляет.

«Это целая линейка препаратов... Сейчас уже есть аллерговакцина, которая проходит клинические исследования против разных видов поллинозов, проявляет себя пока очень хорошо», — приводит слова Скворцовой «Интерфакс».

В России первого пациента, заболевшего оспой обезьян, выявили 12 июля. Им оказался молодой человек, вернувшийся в страну из Европы. Его госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга и уже 22 июля выписали.

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Евгения Куликова
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