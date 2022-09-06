Песков рассказал о своих планах после ухода с поста пресс-секретаря

Песков заявил, что не будет сидеть без дела, когда уйдет с поста представителя Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока не думал о том, чем займется после того, как оставит свой пост. Об этом он рассказал в интервью телеканалу РБК.

По словам пресс-секретаря главы государства, если он будет востребован, ему предложат что-то другое. «Если я не буду востребован, то тогда надо будет искать самому, придумывать. Без дела никто не собирается сидеть», — подчеркнул Песков.

Ранее президент России Владимир Путин допустил, что может стать советником омбудсмена и предпринимателя Бориса Титова, который занимается виноделием. Глава государства подчеркнул, что бизнес его никогда не интересовал. «Это не мое совсем», — признался он.

В июле официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос об участии главы государства в президентских выборах в 2024 году. Он переадресовал Владимиру Путину вопрос о его планах на грядущие президентские выборы.