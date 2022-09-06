Путин позвонил Кадырову и поздравил со 100-летием образования Чечни

Президент России Владимир Путин позвонил главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, глава государства поздравил руководителя региона и его жителей со 100-летием образования республики.

Ранее на сайте Кремля была опубликована телеграмма, в которой Путин отметил доблесть и мужество чеченцев в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Президент также рассказал, что в Чеченской Республике решаются востребованные временем задачи, которые направлены на развитие региона и, в частности, на повышение качества жизни людей.

Чеченская автономная область образована 30 ноября 1922 года из Чеченского национального округа Горской АССР. Ее центром стал город Грозный.