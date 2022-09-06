В Кремле заявили об отсутствии поляризации в российском обществе

Представитель Кремля Песков заявил, что не увидел поляризации в обществе России

В России нет особой поляризации общества. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК, его цитирует ТАСС.

«В обществе всегда живут и сталкиваются друг с другом разные точки зрения. Поэтому говорить о том, что какая-то особая поляризация [идет] — нет, наоборот, я бы сказал, что 2022 год — это год единения нашего общества», — заявил Песков.

По его мнению, в настоящее время идет консолидация вокруг президента.

Ранее Песков заявил, что президент Владимир Путин имеет крепкий «бэкграунд доверия» среди россиян. В качестве примера представитель Кремля привел случай, произошедший с Путиным в сгоревшем во время бушевавших лесных пожаров селе. Тогда глава государства смог убедить жителей села, что в течение двух месяцев сгоревшие дома будут отстроены заново.

До этого в Кремле назвали Путина брендом России и заявили, что тот пользуется колоссальной поддержкой со стороны граждан.