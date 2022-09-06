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Семин ответил на вопрос о готовности вернуться в «Локомотив»

Тренер Юрий Семин отказался от идеи вернуться в московский «Локомотив»

Фото: Александр Кулебякин / Global Look Press

Российский тренер Юрий Семин ответил на вопрос о готовности вернуться в московский «Локомотив». Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Вопрос не к месту. Дело даже не в том, что [тренер Марвин] Комппер ушел», — отказался специалист. Он подчеркнул, что не видит идеи в проекте команды. Также Семин отметил, что уровень футболистов «железнодорожников» падает с каждым сезоном, что удручает его.

После восьми матчей Российской премьер-лиги «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав девять очков. Команду возглавляет немец Йозеф Циннбауэр, который начал работу в команде в июне этого года.

Семин не работал тренером с мая 2021-го. Руководя «Локомотивом» в разные годы, он трижды приводил «железнодорожников» к золоту чемпионата России.

Анастасия Борисова
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