Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин примет участие в саммите ШОС

Песков анонсировал участие Путина в саммите ШОС в Самарканде 15-16 сентября
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в Самарканде 15-16 сентября. Участие главы государства анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Путин, действительно, планирует принять участие в саммите ШОС в Самарканде», — сказал Песков.

По его словам, на саммите пройдут важные международные контакты. В настоящее время подготовка к саммиту продолжается, подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее в канцелярии президента Турции сообщили, что Путин на саммите ШОС встретится с Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Лидеры двух стран договорились подробно обсудить вопросы, наряду с другими пунктами повестки дня, во время встречи в Самарканде», — сказали там.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Комментарии отключены
Последние новости
ВСУ попытались отрезать линию снабжения российских войск
В России темнокожий пациент удивил хирурга просьбой изменить цвет его кожи
Путин отказал Западу в поставках энергоресурсов в ущерб России
Путин заявил о непрерывном контакте с Пашиняном по ситуации в Карабахе
В Монголии рассказали о новом российском газопроводе в Китай
Путин поручил «Росатому» подготовить дополнительные меры безопасности на ЗАЭС
Ротенберг оценил запрет на выезд российских специалистов за рубеж
Россия внесла силовиков ЕС в черный список
Российские подлодки начали отработку погружения в рамках испытаний на Балтике
Раскрыта версия убийства бизнесмена на набережной Тараса Шевченко в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.