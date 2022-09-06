Последствия накрывшего российский регион тайфуна «Хинамнор» показали на видео

Жители Приморья показали на видео последствия тайфуна «Хинамнор»

Пришедший в Приморье тайфун «Хинамнор» смыл пешеходный мост в одном из районов, затопил проезды к нескольким населенным пунктам, а также подвал в роддоме в Находке. Последствия стихии очевидцы сняли на видео. Кадры во вторник, 6 сентября, публикует РИА Новости.

По предварительным оценкам, в российском регионе выпало от 50 до 150 процентов месячной нормы осадков, сообщает Gismeteo. Самое большое количество зафиксировано в Преображении — 158 миллиметров осадков. Также обильные осадки зафиксированы в Партизанске, Находке и Чугуевке.

Местные жители, в свою очередь, не удивились тайфуну и сравнили его с обычным дождем.

Как уточняет МЧС России, в Приморском крае «Хинамнор» привел к переливам на девяти участках автомобильных дорог регионального значения и затопил 37 придомовых территорий. Для ликвидации последствий задействовано более 370 человек и 192 единицы техники. По прогнозам синоптиков, в ночь на 7 сентября в Приморье погода начнет улучшаться. Зона сильных дождей переместится на Хабаровский край, Сахалин и Амурскую область.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что обрушившийся на Приморье тайфун «Хинамнор» не помешает участию президента России Владимира Путина в работе Восточного экономического форума (ВЭФ).

Незадолго до этого стало известно, что в Южной Корее из-за этого тайфуна эвакуировали более трех тысяч человек. В результате стихийного бедствия в стране начались наводнения, в городах отключали электроснабжение. Также сообщается, что два человека погибли.