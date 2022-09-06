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Российский губернатор рассказал о ситуации в обстрелянном ВСУ поселке

Глава Курской области Старовойт сообщил об обрыве ЛЭП в Теткино при обстреле ВСУ

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

При обстреле Вооруженными силами Украины поселка Теткино в Курской области был зафиксирован обрыв линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщил глава граничащего с Украиной региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, целостность ЛЭП удалось восстановить.

«Аварийные бригады закончили восстановительные работы в 17:00 и приступили к вводу оборудования в работу. Как мне доложили, в 18:20 электроснабжение восстановлено в полном объеме», — описал губернатор ситуацию в поселке после обстрела.

Об обстреле Глушковского района Курской области со стороны Украины стало известно ранее 6 сентября.

Губернатор региона сообщил, что зафиксирован 21 прилет снарядов. Он также поделился кадрами последствий этой атаки.

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Валерий Розенберг
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