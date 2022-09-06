Минобороны отчиталось об уничтожении «Калибрами» крупного хранилища топлива ВСУ

Минобороны России заявило об уничтожении «Калибрами» крупного хранилища топлива ВСУ

Высокоточными ракетами «Калибр» российские войска уничтожили крупное хранилище топлива Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 6 сентября, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что хранилище располагалось в районе населенного пункта Карповка Днепропетровской области. Топливо предназначалось группировке украинских войск, базирующихся на Николаево-Криворожском направлении.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении двух складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ, на которых хранились свыше полутора тысяч американских снарядов для реактивных систем залпового огня.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).