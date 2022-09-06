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Минобороны отчиталось об уничтожении «Калибрами» крупного хранилища топлива ВСУ

Минобороны России заявило об уничтожении «Калибрами» крупного хранилища топлива ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Высокоточными ракетами «Калибр» российские войска уничтожили крупное хранилище топлива Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 6 сентября, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что хранилище располагалось в районе населенного пункта Карповка Днепропетровской области. Топливо предназначалось группировке украинских войск, базирующихся на Николаево-Криворожском направлении.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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