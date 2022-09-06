Лану Дель Рей обругали в сети за лишний вес фразой «перестала следить за собой»

Певица Лана Дель Рей попала в объектив папарацци и подверглась критике за лишний вес

Американская певица Лана Дель Рей попала в объектив папарацци и подверглась критике в сети за лишний вес. Соответствующие фото и комментарии опубликованы в Daily Mail.

37-летняя поп-исполнительница прошлась по улицам Малибу в кроп-топе в коричневую полоску, оголяющем ее живот, короткой рубашке в клетку и голубых джинсах в сочетании с белыми кроссовками. В руках она держала сумку бренда Chanel красного цвета и стакан с напитком. При этом на лице знаменитости не было макияжа, а волосы она собрала в два хвоста.

Читатели издания не оценили внешний вид звезды и обругали ее в комментариях под размещенными снимками. «Она было красивой, что произошло?», «В голове фраза: "Что же произошло?" Надеюсь, она счастлива», «Как же сильно она потолстела», «Почему она перестала за собой следить», «Время не щадит никого», «Лана, возьми себя в руки», «Какая она была стройная красотка», — высказывались пользователи сети.

В декабре 2021 года Лана Дель Рей появилась на публике в оголяющем тело платье за 1300 рублей. Знаменитость посетила музыкальную премию Variety Hitmakers Decade, которая состоялась в Лос-Анджелесе, в мини-платье с принтом в технике тай-дай бренда Shein. Вещь была оформлена глубоким декольте и различными вырезами, которые оголяли тело певицы.