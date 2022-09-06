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Спорт

Винер ответила поддержавшей отстранение россиян Касаткиной

Ирина Винер назвала поддержавшую отстранение россиян теннисистку Касаткину предательницей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер ответила теннисистке Дарье Касаткиной, поддержавшей отстранение российских сборных от международных соревнований. Ее слова приводит РБК.

Винер назвала спортсменку предательницей. «В угоду своим амбициям очерняют страну, которая их вырастила. Это порочный круг. В каждой стране есть свои продажные люди», — заявила она.

5 сентября Касаткина в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак» заявила, что согласна с отстранением российских национальных команд от международных соревнований. По ее мнению, все структуры, которые поддерживаются госфинансированием, должны быть дисквалифицированы.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Андрей Стрельцов
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