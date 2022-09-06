Россия пообещала усилить меры по укреплению безопасности в Заполярье

Дипломат Беляев заявил, что Россия усилит меры по укреплению безопасности в Заполярье

Директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев пообещал, что Россия усилит меры по укреплению безопасности и обороноспособности в Заполярье на фоне роста присутствия НАТО, его слова приводит РИА Новости.

«На Крайнем Севере неуклонно растет число проводимых альянсом масштабных учений и маневров, в последние годы в них все активнее вовлекались Финляндия и Швеция, несмотря на проводившуюся этими государствами до недавнего времени политику военного неприсоединения», — пояснил дипломат.

Беляев напомнил, что Заполярье является стратегически важным регионом для Российской Федерации, поэтому там будут предприняты политические, экономические и военно-технические меры. Их конкретное содержание станет известно с течением времени.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно отнеслись к желанию НАТО нарастить присутствие в Арктике, так как это зона российской экономической и хозяйственной деятельности.

