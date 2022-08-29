Кремль отреагировал на заявления НАТО о наращивании присутствия в Арктике

Песков заявил, что Кремль негативно отнесся к желанию НАТО нарастить присутствие в Арктике

В Кремле негативно отнеслись к желанию НАТО нарастить присутствие в Арктике, так как это зона российской экономической и хозяйственной деятельности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, Арктика также важна для безопасности России и является сферой ее жизненных интересов. Песков подчеркнул, что взаимодействие с другими странами, в том числе с Китаем, «направлено исключительно на дальнейшее развитие этой Арктической зоны и не представляет, и не может представлять угрозы ни для одной другой страны или объединения».

Таким образов в Кремле отреагировали на слова Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который в интервью немецкой газете заявил о необходимости нарастить присутствие альянса в Арктике. По его словам, Россия открывает там «базы советской эпохи», а также «развертывает и испытывает новое современное оружие». Кроме того, Столтенберг отметил, что интерес к Арктике проявляет и Китай.

Песков заявил, что Кремль воспринимает слова генсека НАТО как намерения противостоять присутствию России в Арктике. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москва будет обеспечивать свои интересы в регионе на необходимом уровне.

Ранее в Совфеде назвали прямой угрозой России слова Столтенберга о том, что сотрудничество Пекина и Москвы в Арктике бросает вызов интересам альянса. По словам вице-спикера Константина Косачева, это не зона «ценностей и интересов НАТО». Сенатор подчеркнул, что альянс всегда представлял собой такую угрозу.