В Совфеде увидели угрозу России в заявлении генсека НАТО об интересах в Арктике

Сенатор Косачев увидел угрозу России в заявлении генсека НАТО об интересах в Арктике

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что сотрудничество Пекина и Москвы в Арктике бросает вызов интересам альянса, являются прямой угрозой России. Об этом он написал в Telegram.

По словам сенатора, вслед за попытками объявить внутренним морем Североатлантического альянса Балтийское море новый замах — на всю Арктику. Косачев отметил, что это не зона «ценностей и интересов НАТО».

Вместе с тем парламентарий добавил, что военно-политический блок всегда представлял собой такую угрозу. Спецоперация России на Украине является стремлением «купировать и компенсировать военные угрозы» со стороны НАТО, подчеркнул он. «В данном случае — исходившие с территории Украины», — заключил Косачев.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал вызовом для ценностей и интересов альянса сотрудничество России и Китая в Арктике. Он напомнил, что не только Москва, но и Пекин продолжает расширять свое присутствие в регионе, объявив себя «приарктическим государством».