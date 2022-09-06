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На Украине сообщили о недостаточных запасах газа на зиму

Депутат Рады Кучеренко заявил, что Украина не сможет накопить достаточно газа на зиму

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украина не сможет накопить достаточно запасов газа на зиму. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Сейчас в подземных хранилищах газа находится 13,34 миллиарда кубометров, необходимо 19 миллиардов кубометров. Это никак. Это был мыльный пузырь с самого начала», — сообщил он, добавив, что Киев не планирует импортировать газ.

По его словам, потенциальный экспорт украинской электроэнергии в страны Европейского союза (ЕС) напрямую зависит от того, будет ли Запорожская АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре работать на украинскую энергосистему. Если нет, то экспорт придется остановить с ноября, поскольку случится дефицит генерации на внутреннем рынке.

Парламентарий также добавил, что у Украины есть единственный реальный план — накопить к зиме нужное количество угля. «[Сейчас] угля на складах — 1,9 миллиона тонн, планируется [к зиме] 2,6 миллиона, выглядит реалистично», — написал он.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Энергодар во время визита делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Эксперты агентства поставили своей целью предотвращение ядерной аварии на станции.

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Алевтина Запольская
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